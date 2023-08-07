Верил, что победа уже скоро: на Волыни простились с 22-летним воином, погибшим во время вражеского обстрела. Фото

В городе Киверцы на Волыни провели в последний земной путь командира одного из отделений зенитного ракетного взвода 14-й ОМБр – 22-летнего Владислава Бычко. Молодой воин героической смертью погиб 3 августа во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Видео дня

Защитник верил в близкую победу Украины. Фото с церемонии прощания с Героем опубликовал Киверцовский городской совет в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Владислав, 2000 года рождения, проживал в городе Киверцы. На защиту Родины он встал 22 апреля 2022-го. Служил в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого – командиром отделения зенитного ракетного взвода зенитно-ракетного дивизиона.

Погиб воин в результате вражеского обстрела, во время выполнения боевого задания по защите независимости Украины в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

"Всем миром выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя Владислава, отдавшего свою жизнь, оберегая нашу Родину. Вечная память, благодарность и слава погибшему Герою Украины!" – говорилось в сообщении о потере.

6 августа Киверцовская громада в невыразимом горе прощалась со своим Героем. Знакомые бойца отметили, что он был надежным товарищем, всегда готовым подставить плечо в трудную минуту. За это его любили и ценили, потому что таким его воспитали родители. Он был добрый, искренний, трудолюбивый, отличный сын и друг.

"Владислав Бычок боролся за свободу и свободу нашего государства и искренне верил в то, что Победа уже скоро придет на нашу землю. Верил и отдал во имя этой Победы самое ценное – жизнь", – подчеркнули в мэрии.

В день прощания с защитником траурное шествие прошло от его дома до собора и местного кладбища в Киверцах. Три выстрела почетного караула известили всех, что там навеки почил Герой, погибший за Украину.

"Вечная память и слава Герою! Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем ваше горе, грустим по потере лучших сыновей Украины. Герои не умирают!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Кривой Рог простился со штурмовиком 3-й ОШБр Александром Хоменко, который служил еще в АТО и вернулся из-за границы в начале полномасштабного российского вторжения, чтобы снова защищать родную страну. Он погиб в августе 2022-го, освобождая Харьковщину, однако гибель воина подтвердили почти год спустя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!