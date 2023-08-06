Очень любил футбол: в сети рассказали о 26-летнем воине, погибшем во время освобождения Харьковщины. Фото

В конце июля Кривой Рог простился со штурмовиком 3-й ОШБр Александром Хоменко, который служил еще в АТО и вернулся из-за границы в начале полномасштабного российского вторжения, чтобы вновь защищать родную страну. Он погиб в августе 2022-го, освобождая Харьковщину, однако гибель воина подтвердили почти год спустя.

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Все это время родные надеялись на чудо, но, к сожалению, увидеть в живых Героя больше не суждено. Об истории защитника, которому теперь навсегда 26 лет, рассказали криворожские издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Александр больше всего любил жизнь. Всегда был сдержан, спокоен. С детства прикипел душой к футболу. Дома имел множество спортивных наград, являвшихся вехами его победоносного жизненного пути.

"Каждое утро у него начиналось с пробежки, турникета. Спорт – это была его жизнь, которую коварно оборвал артиллерийский снаряд на Харьковщине. Саша погиб в Балаклейском районе, в селе Байрак – во время мощного контрнаступления год назад. Он защищал наши жизни, чтобы украинские дети росли в мире. Нам его будет очень не хватать…" – рассказала сестра бойца Светлана.

Маму семья похоронила полгода назад, а отец слег от горя. С августа 2022-го родные, друзья, знакомые все еще надеялись на хорошее известие. Ведь имени их защитника не было ни среди живых, ни среди мертвых. Теперь же он среди павших Героев.

"Добрый, хорошо воспитанный ребенок был. Великолепный военный, служил в АТО по контракту. И на эту войну пошел сам", "После полномасштабного вторжения Александр сразу вернулся из Венгрии. На следующий день уже был в военкомате", "Об АТО Саша не любил рассказывать, не афишировал. Штурмовик. Защиту Родины считал своей обязанностью, был профессионалом. Еще с АТО у него куча наград", – рассказали знакомые и друзья погибшего воина.

Похоронили защитника 25 июля в Кривом Роге. У Александра Хоменко остались две сестры и отец. А еще – уважение людей, которые навечно сохранят в своем сердце память о подвиге Героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Ореховом на Запорожье погиб 23-летний защитник Артем Шанда, который даже не признавался родителям, что воюет на передовой. Официально воин считается пропавшим без вести, однако его побратим рассказал, что собственными глазами видел, как снаряд вражеского РПГ убил парня.

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