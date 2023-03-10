Верещук назначили главой штаба по вопросам защиты прав детей: какие его ключевые задачи и сколько детей депортировали из Украины оккупанты

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по защите прав ребенка. За время полномасштабной войны российские оккупанты насильственно депортировали из Украины более 16 тысяч детей.

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Соответствующее решение принял Кабинет Министров в пятницу, 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Кроме того, Правительство расширило функции Координационного штаба, теперь орган:

координирует действия властей для интеграции по новому месту жительства детей, эвакуированных с опасных территорий;

отслеживает соблюдение прав детей-переселенцев;

координирует меры по возвращению на территорию Украины детей, принудительно перемещенных на временно оккупированную территорию, в Россию или другие страны.

Стоит отметить, что ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что одним из наиболее вопиющих преступлений оккупантов является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. По его словам, Украина подтвердила депортацию более 16 тысяч детей. Из них удалось вернуть 307 несовершеннолетних.

Напомним, Штаб был создан в марте прошлого года с целью координации действий органов власти и местного самоуправления по защите прав ребенка в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине удалось вернуть двух братьев, находившихся во временно оккупированном Торезе Донецкой области и на территории РФ. Мать мальчиков Юлия, которая раньше сама была в плену врага, уже встретилась с детьми.

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