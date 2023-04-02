Вербное воскресенье в Украине будет холодным: озвучен прогноз

Следующая неделя (3-9 апреля) в разных регионах Украины пройдет с разной погодой. Вербное воскресенье (последнее перед Пасхой) 9 апреля будет холодным в большинстве областей.

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Соответствующим прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Telegram. Начало новой семидневки отличится похолоданием и мокрым снегом.

Эксперт объяснила, что погоду в понедельник (3-е число) будет определять циклон.

"Поэтому периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег", – предупредила она украинцев.

Наиболее прохладно будет на западе. Днем там ожидается всего 0...+3 градуса (ночью мороз до -3), только на Закарпатье и в Черновицкой области +3...+7 градусов.

На остальной территории страны в течение дня будет +5...+9. На востоке и юге – теплее, +8...+13, в Крыму – до +12...+16 градусов.

Погода в Киеве в первый день новой недели прогнозируется облачной и дождевой, относительно прохладной (днем до +6...+7). К вечеру в столице похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег.

Диденко добавила, что грядущая неделя в Украине будет "пестрой". "Преобладают дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12...+18 градусов!" – рассказала синоптик.

"Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром. Как обычно", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптики ожидают, что в первой половине апреля погода в Украине будет часто напоминать капризное и изменчивое начало весны – будет прохладной и с осадками. Но во второй половине месяца ожидается ощутимое повышение температуры почти на всей территории страны.

– Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что первые 10 дней апреля будут прохладными. Местами будут идти не только дожди, но и снег.

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