Вениславский назвал сдержанность Буданова сознательным стилем работы ОП

Сдержанная публичная манера общения генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на посту руководителя Офиса Президента является отражением его личного стиля и новой коммуникационной стратегии работы ОП. Такое мнение высказал народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский в программе "Критическое мышление с Виктором Шлинчаком".

Комментируя первые 100 дней работы главы ОП, нардеп отметил, что отсутствие лишнего медийного ажиотажа вокруг фигуры Буданова является сознательной позицией.

"Природная скромность не позволяет Буданову на пустом месте создавать себе какой-то ненужный ажиотаж или пытаться присвоить то, к чему он имеет опосредованное отношение", - подчеркнул Вениславский.

По словам депутата, пресс-служба Офиса Президента сегодня освещает исключительно конкретные результаты работы главы ОП, избегая поводов для "лишнего пиара". Это, по мнению нардепа, свидетельствует о фокусе на организации работы целого ведомства, а не на демонстрации высоких рейтингов или влияния конкретного чиновника.

"Это особенности характера, это и стиль предыдущего руководства разведывательным органом. Ну, и понимание важности этой должности с точки зрения организации работы Офиса Президента, а не с точки зрения того, чтобы продемонстрировать, что он имеет очень высокий рейтинг в системе организации государственной власти и занимает очень высокое место", - пояснил свое мнение парламентарий.