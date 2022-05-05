Венедиктова призвала осторожно говорить о Шарие: в чем суть

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала всех небезразличных украинцев и особенно представителей власти осторожно, сдержанно и как можно менее эмоционально высказываться на тему задержания в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария. Она предупредила, что это может отразиться на его экстрадиции в Украину.

Об этом генпрокурор написала в своем Facebook. По ее словам, такие высказывания могут сыграть на руку задержанному.

"Почему это важно – мы с вами не должны сомневаться в том, что гражданин Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции. Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в частности, попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – пояснила Венедиктова.

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Она заверила, что отношение ОГП к Шарию чисто профессиональное – прокуроры считают, что этот человек нарушил закон и должен быть наказан.

"Понесет наказание или нет, – решит только суд, которому мы верим и где будем отстаивать свою правду", – подчеркнула генпрокурор.

Она объяснила, как происходит динамика рассмотрения запроса на экстрадицию: после задержания на территории другого государства суд может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Вэкстрадиционной процедуре задержанный будет находиться до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения является компетенцией испанского суда.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", – подчеркнула Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании задержан Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. Однако уже через несколько часов его отпустили под подписку о невыезде. Блогер вернется домой, где должен ждать решения об экстрадиции.