'Большая стройка': на Сумщине появится уникальный мультифункциональный спорткомплекс H2O-Maxi

В Тростянецкой общине на Сумщине начали возведение мультифункционального спортивного комплекса H2O-Maxi. Сейчас рабочие снимают плодородный слой почвы и готовят площадку для устройства котлована – нужно вывезти 13410 м3 грунта.

Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Сумская ОГА. Во время соревнований комплекс сможет разместить до 710 зрителей.

"В комплексе H2O-Maxi предполагается строительство: большого и малого бассейнов; зала борьбы и зала бокса; фитнес зала и тренажерного зала; залов тяжелой атлетики; беговых дорожек; кафе и конференц-залов", – говорится в сообщении ОГА.

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Строительство комплекса проведут за счет субвенции в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "25 спортивных магнитов" – части программы развития инфраструктуры "Большая стройка". Общая стоимость реализации проекта составляла 262,5 млн гривен.

В этом году в разных областях Украины за счет субвенции профинансируют реконструкцию и строительство 11 спортивных объектов. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийских видов спорта, а также для занятий массовым спортом. Все заявленные спортивные арены планируют ввести в эксплуатацию до 2023 года включительно.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения в больницах - 177 объектов.