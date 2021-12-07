Веганская vs мясная диета: близнецы провели эксперимент и рассказали о результатах. Фото

Близнецы Хьюго и Росс Тернер, популярные блогеры из Великобритании, провели 12-недельный эксперимент с диетами и рассказали, как изменились их тела после мясной и веганской пищи на протяжении данного периода. Чтобы освидетельствовать ход эксперимента, они обратились за помощью к ученым из Королевского колледжа Лондона.

Как рассказал Daily star, ученые не только поддержали эксперимент но и высказали большой интерес к нему, так как испытуемые приходятся друг другу братьями и генетически являются очень похожими, у них одинаковая внешность, привычки и образ жизни, испытывают идентичные спортивные нагрузки. К началу эксперимента каждый из братьев весил примерно 84 килограмма, при этом – показатель жировой массы составил 13%.

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Согласно оговоренным правилам, один из братьев должен был полностью перейти на веганскую диету: не есть мяса, рыбы, морепродуктов, а также яиц и не пить молока. Другой брат должен был включить в свой рацион максимальное количество мясной продукции. При этом, количество полученных калорий в день должно было быть для двоих мужчин одинаковым.

Для чистоты эксперименты, Хьюго и Росс на протяжении 12 недель должны были заниматься абсолютно идентичными физическими упражнениями в тренажерном зале и проводить там одинаковое количество времени.

Выбрать диету им помог жребий. Согласно ему, веганом стал Хьюго. Во время испытаний за обоими братьями пристально наблюдали медики.

В начале эксперимента Хьюго, которому пал жребий есть овощи, резко сбросил вес, но впоследствии тот стабилизировался, и он восстановил практически все параметры с которых начинал диету. В результате он стал весить 82,1 килограмма, а жировая прослойка уменьшилась с 13 до 12%.

Медики также отметили, что у Хьюго сильно изменился микробиом кишечника, у него снизился риск ожирения и сахарного диабета, упал уровень холестерина в крови. В то же время, повысилась вероятность образования язв в желудочно-кишечном тракте.

Росс ел мясо. За время наблюдений он набрал вес до 86 килограммов, и в его организме стало больше жира –15%. Никакого изменения микробиома кишечника у не было зафиксировано, так же не изменился уровень холестерина.

При этом, как отметили их подписчики, они также изменились внешне.

Медики, которые наблюдали за ними отметили, что плюсы и минусы есть в каждом из предложенных рационов и выбор в пользу того или иного способа питания зависит исключительно от того, какой цели желает достичь человек. Они же посоветовали делать свой стол разнообразным.

После окончания эксперимента мужчины вернулись к привычному для себя меню.

В дальнейшем братья планируют провести новый эксперимент. Он будет продолжаться год. По их мнению это поможет ученым сделать более точные выводы.

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