'Ваши дети – это наши дети': представитель Ватикана пообещал сделать все возможное для защиты детей, пострадавших от войны

Кардинал Маттео Зуппи, представитель Ватикана, выразил полную поддержку Украине. Он отметил, что война является шагом назад, который наносит разрушительный удар по всему обществу, включая детей, которые страдают от его последствий.

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Об этом он сказал на встрече в Киеве с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем. Маттео Зуппи заверил, что церковь сделает все возможное для защиты жизни детей.

"Неприемлемо то, что насилие этой войны коснулось детей. Папа Франциск, говоря об Украине, употребил очень красивое выражение: "Ваши слезы — мои слезы, ваша боль — моя боль". А сегодня я говорю, что ваши дети — это наши дети .Я могу об этом говорить, потому что очень много детей приехало в Италию... было очень приятно видеть то гостеприимство, с которым итальянцы принимали украинских детей", — сказал он.

Кардинал рассказал о том, что итальянские и украинские дети в школах быстро нашли общий язык и подружились.

В ответ на это, Лубинец сообщил ему, что Украина успешно вернула 371 ребенка, которых незаконно вывезла Российская Федерация во время военного конфликта.

"Возвращение каждого ребенка – это как маленькая спецоперация. Когда ты знаешь, что Российская Федерация никогда не будет тебе содействовать и помогать, мы должны делать все, чтобы украинские дети вернулись. В настоящее время нам удалось вернуть 371 ребенка. Возможно, с вашим участием нам удастся кардинально изменить эту цифру", – сказал Лубинец.

Он отметил, что Украина благодарна всем тем, кто готов помогать ей в этом деле.

Стороны также провели обсуждение вопросов обмена военнопленными и возвращении украинских детей, которые были незаконно вывезены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что депортированных с временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат более чем в 70 лагерях в России. Несовершеннолетних постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их;

– президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна-агрессор Россия должна немедленно вернуть в Украину принудительно вывезенных детей. Он призвал сделать это безотлагательно.

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