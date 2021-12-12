Нет, я не ворчала в супермаркете на инновацию "10 коп. за пакетик".

Чтобы и вы не ворчали, посмотрите этот ролик о Тихоокеанском Мусорном пятне (некоторые его зовут "Мусорный континент").

Там, помимо прочего, есть момент, объясняющий, отчего, наконец, гомосапиенс зачесался по поводу пластика (хотя ученые предупреждали еще с 1980-х, но кто бы их слушал): рыбки! рыбки, холера, уже безопасно не поешь, микрочастички пластика мы с ней проглатываем, и соль морская тоже с микропластиком уже, словом, что говорить, – отравили мы к черту нашу Планету Океан, как в "Солярисе" Тарковского...

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Что бы ни делалось - уже хорошо. ВСЕ хорошо, что хоть как-то, хоть на 10 копеек, работает на замедление этой видимой смерти.