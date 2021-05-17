Украинский политзаключенный в РФ хочет объявить голодовку и потерял надежду вернуться живым, – Денисова

Политзаключенный украинец Валентин Выгивский, которого седьмой год незаконно удерживают в России, намерен объявить голодовку. Он "потерял всякую надежду вернуться живым на Родину".

Об этом в понедельник, 17 мая, на своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" политического заключенного удерживают в плохих условиях, и здоровье Выгивского ухудшилось.

"Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.

Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего соотечественника – без каких-либо объяснений и причин помещает в штрафной изолятор, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены", – рассказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что действия, которые сознательно используются администрацией колонии, являются пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением.

Она потребовала безотлагательно восстановить права гражданина Украины: обеспечить соответствующие условия содержания и проверить правомерность действий администрации места заключения.

Денисова также призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав Выгивского и использовать "все возможные механизмы" для освобождения незаконно удерживаемых украинцев.

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