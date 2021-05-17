Украинский политзаключенный в РФ хочет объявить голодовку и потерял надежду вернуться живым, – Денисова
Политзаключенный украинец Валентин Выгивский, которого седьмой год незаконно удерживают в России, намерен объявить голодовку. Он "потерял всякую надежду вернуться живым на Родину".
Об этом в понедельник, 17 мая, на своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" политического заключенного удерживают в плохих условиях, и здоровье Выгивского ухудшилось.
"Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.
Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего соотечественника – без каких-либо объяснений и причин помещает в штрафной изолятор, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены", – рассказала омбудсмен.
Денисова подчеркнула, что действия, которые сознательно используются администрацией колонии, являются пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением.
Она потребовала безотлагательно восстановить права гражданина Украины: обеспечить соответствующие условия содержания и проверить правомерность действий администрации места заключения.
Денисова также призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав Выгивского и использовать "все возможные механизмы" для освобождения незаконно удерживаемых украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 мая украинского политзаключенного Российской Федерации крымчанина Алексея Чирния освободили из исправительной колонии строгого режима №15 в Батайске Ростовской области. Мужчина семь лет провел в российских тюрьмах из-за незаконного приговора суда.
Ранее Денисова заявила о том, что контролируемые Россией силы на Донбассе удерживают 280 граждан Украины, в том числе 44 военных.