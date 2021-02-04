Степанов назвал дату старта вакцинации в Украине
В Украине процесс вакцинации населения против коронавирусной инфекции начнется с понедельника, 15 февраля.
Если же определенные обстоятельства помешают этому в назначенный день, то Министерство здравоохранения (Минздрав) предупредит о переносе. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава ведомства Максим Степанов.
"Если в силу тех или иных обстоятельств дата будет меняться, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем сообщать. Как только получим вакцину, будем начинать процесс вакцинации, не терять времени", – сказал он.
Министр отметил, что 4 февраля министерство ожидает поступления информации по контракту, который обеспечит страну вакциной в течение 2021 года. Однако, сославшись на коммерческую тайну, не уточнил, какой именно это будет препарат.
"Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу расскажем", – добавил Степанов.
По его словам, Украина также намерена закупать излишки вакцин у других стран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что согласно утвержденному плану, прививки против COVID-19 украинцам начнут делать вакциной Pfizer, а затем – AstraZeneca.
Со своей стороны глава Минздрава добавил, что план вакцинации в Украине могут изменить, чтобы первую прививку получил президент. По мнению Степанова, это могло бы стать примером для населения.