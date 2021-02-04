Степанов назвал дату старта вакцинации в Украине

В Украине процесс вакцинации населения против коронавирусной инфекции начнется с понедельника, 15 февраля.

Если же определенные обстоятельства помешают этому в назначенный день, то Министерство здравоохранения (Минздрав) предупредит о переносе. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава ведомства Максим Степанов.

"Если в силу тех или иных обстоятельств дата будет меняться, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем сообщать. Как только получим вакцину, будем начинать процесс вакцинации, не терять времени", – сказал он.

Министр отметил, что 4 февраля министерство ожидает поступления информации по контракту, который обеспечит страну вакциной в течение 2021 года. Однако, сославшись на коммерческую тайну, не уточнил, какой именно это будет препарат.

"Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу расскажем", – добавил Степанов.

По его словам, Украина также намерена закупать излишки вакцин у других стран.

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