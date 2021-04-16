Вакцину Pfizer от COVAX доставили в Украину. Видео

В пятницу, 16 апреля, партия вакцины от коронавируса компании Pfizer поступила в Украину.

В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Самолет с грузом прибыл в Киевский аэропорт "Жуляны", сообщает телеканал "Дом" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Это уже третья вакцина, которой будут иммунизировать украинцев. Сейчас прививки делают препаратами CoronaVac и CoviShield, зарегистрированными в Украине.

Вакцина Pfizer и BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2. Она создана учеными из компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Производитель заявляет, что вакцина имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.

Вакцину доставят в регионы Украины. Скриншот из видео

Самолет с препаратом прибыл в аэропорт "Жуляны". Скриншот из видео

В Украину привезли вакцину Pfizer. Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал поставку вакцины Pfizer в страну. Украина получила подтверждение о поставке 16 апреля, однако ранее ее уже переносили несколько раз.