Вакцину Pfizer от COVAX доставили в Украину. Видео

Карина Бондаренко Общество 10:24, 16.04.2021 Обновлено: 11:08, 16.04.2021

В пятницу, 16 апреля, партия вакцины от коронавируса компании Pfizer поступила в Украину.

В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Самолет с грузом прибыл в Киевский аэропорт "Жуляны", сообщает телеканал "Дом" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Это уже третья вакцина, которой будут иммунизировать украинцев. Сейчас прививки делают препаратами CoronaVac и CoviShield, зарегистрированными в Украине.

Вакцина Pfizer и BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2. Она создана учеными из компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Производитель заявляет, что вакцина имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.

Вакцину доставят в регионы Украины.
Скриншот из видео
Самолет с препаратом прибыл в аэропорт "Жуляны".
Скриншот из видео
В Украину привезли вакцину Pfizer.
Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал поставку вакцины Pfizer в страну. Украина получила подтверждение о поставке 16 апреля, однако ранее ее уже переносили несколько раз.

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