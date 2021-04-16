Вакцину Pfizer от COVAX доставили в Украину. Видео
В пятницу, 16 апреля, партия вакцины от коронавируса компании Pfizer поступила в Украину.
В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Самолет с грузом прибыл в Киевский аэропорт "Жуляны", сообщает телеканал "Дом" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Это уже третья вакцина, которой будут иммунизировать украинцев. Сейчас прививки делают препаратами CoronaVac и CoviShield, зарегистрированными в Украине.
Вакцина Pfizer и BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2. Она создана учеными из компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Производитель заявляет, что вакцина имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал поставку вакцины Pfizer в страну. Украина получила подтверждение о поставке 16 апреля, однако ранее ее уже переносили несколько раз.