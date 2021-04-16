Вакцину Pfizer від COVAX доставили в Україну. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 10:24, 16.04.2021 Оновлено: 11:08, 16.04.2021

У п'ятницю, 16 квітня, партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer надійшла в Україну.

У рамках ініціативи COVAX було доставлено 117 тисяч доз. Літак із вантажем прибув до Київського аеропорту "Жуляни", повідомляє телеканал "Дом" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Це вже третя вакцина, якою імунізуватимуть українців. Зараз щеплення роблять препаратами CoronaVac і CoviShield, зареєстрованими в Україні.

Вакцина Pfizer і BioNTech – офіційна назва вакцини BNT162b2. Вона створена науковцями з компаній Pfizer (США) і BioNTech (Німеччина). Виробник заявляє, що вакцина має ефективність 95%. Проте вона досягається тільки після введення другої дози.

Вакцину доставлять у регіони України.
Скриншот із відео
Літак із препаратом прибув в аеропорт "Жуляни".
Скриншот із відео
В Україну привезли вакцину Pfizer.
Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував поставку вакцини Pfizer в країну. Україна отримала підтвердження про постачання 16 квітня, проте раніше його вже переносили кілька разів.

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