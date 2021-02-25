Украинцы могут доверять вакцине из Индии, она хорошо себя показывает, – врач из Израиля

Вакцина индийского производства CoviShield (она же AstraZeneca), которую начали использовать в Украине с 24 февраля, заслуживает доверия. Иммунитет к коронавирусу может выработаться уже через неделю после получения второй дозы вакцины.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль. "Это одна из хороших вакцин, которая хорошо себя показывает. Это абсолютно один состав, наклейка другая", – подчеркнул он, говоря о разнице между вакцинами CoviShield и AstraZeneca.

Медик напомнил, что CoviShield – это вакцина, разработанная в Великобритании, которая производится на предприятиях в Индии.

"Она разрабатывалась в Англии, но завод, мощности, где ее производят, Serum Institute находится в Индии. Он производит основные объемы вакцин для AstraZeneca. Они готовят вакцины и для индийского рынка", – пояснил он.

По словам врача, иммунитет к коронавирусу начнет вырабатываться уже спустя неделю после первого укола. А полный иммунитет сформируется приблизительно за месяц. "Первый укол, потом второй укол и еще неделя. Соответственно, через 4 недели", – уточнил он.

Бриль подчеркнул, что уже после первой прививки риск тяжелого развития заболевания существенно снижается, а риск летального исхода практически сводится к нулю. Врач назвал старт кампании по вакцинации в Украине "очень радостной новостью", несмотря на то, что на первом этапе прививки получат только 250 тысяч человек.

Как писал OBOZREVATEL, 24 февраля в Украине стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Первый привитый украинец – врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко – поделился с OBOZREVATEL своими впечатлениями.