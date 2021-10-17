В связи с тем, что я атеист, последователь Дарвина и уже охрип кричать безрезультатно о проблеме провала вакцинации и очевидной необходимостью иммунизации населения, то некоторое время я молчал. Ждал еще один аргумент и вчера дождался.

Аргумент веский – двенадцатая смерть от ковида за год в моем окружении. Окружение – это друзья, знакомые и знакомые через одно рукопожатие. Дальше я не хожу, бессмысленно и страшно считать за пределами близкого круга.

Двенадцать смертей, которых могло не быть. Разный возраст, разное физическое состояние, разные анамнезы. Ковид может убить здорового человека, такая вероятность есть и она достаточно высока. Но людей с хроническими заболеваниями он убивает гораздо чаще. Ковид плюс сопутствующие проблемы повышают ваши шансы встретиться с предками во много раз.

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У меня очень большой круг общения. Ну, очень большой, поверьте на слово. И в этом кругу большая часть людей вакцинированных. Есть переболевшие – это аналогично вакцинации и на некоторое время защищает от тяжелого течения болезни. Есть антивакцинаторы, ковид-диссиденты и просто идиоты – из тех, кто покупает магниты для блокировки чипов, введеных с вакциной, и рассуждает о мировом заговоре с целью их всех подчинить.

Среди моего круга вакцинированных нет ни одного человека с проблемами в результате или после вакцинирования.

Есть те, кто заболел вторично, уже будучи вакцинированными – они переболели ковид в легкой форме, без обращений в больницу и реанимаций с концентраторами, ИВЛами и убитой антибиотиками и противовирусными печенью.

Все мои знакомые умершие от ковида за этот год – это люди не вакцинированные. Отказавшиеся от иммунизации в силу своих убеждений, внутренних причин, безграмотности или в результате информационного теракта на здравомыслие через интернет и безответственные СМИ.

Я говорю не о статистике. Я говорю о собственном опыте. О своем круге общения. Это неправильно, потому что статистика не признает такие выборки. Личный опыт не считается. Но в статистику антиваксы тоже не верят, так что ничего не меняется.

Я понимаю, что в очередной раз сострясаю воздух впустую, но ситуация изо дня в день ухудшается. С завтрашнего дня Днепр в красной зоне, на жестких карантинных ограничениях. Это ударит по бизнесу, который и так дышит на ладан после прошлых локдаунов. Заболеваемость в стране растет. Вакцины полно, а вот желающих вакцинироваться очень мало. Мы на одном из последних мест в Европе по уровню сделанных прививок. Румыния , Болгария и Украина - в антилидерах. Самый распространенный на сегодня штамм – Дельта – более агрессивен и бьет не по 60+, а по всем возрастным группам.

Еще раз обращаюсь к тем, кто еще не привился, не переболел и колеблется делать прививку или не делать.

Смерть - это единственная необратимая проблема.

Есть ли в случаи осложнений и гибели людей после введения вакцин? Несомненно, есть. На несколько миллиардов сделанных прививок таких случаев несколько тысяч. Вероятность умереть от прививок и их последствий измеряется величинами в четвертом знаке после запятой. Но она есть. Как и от приема аспирина, антибиотиков или противовирусных средств. –

Вероятность умереть от ковида и его последствий выше в тысячи раз. А вероятность получить тяжелые осложнения еще на порядок выше.

Я понимаю, что верующих в мировые заговоры, в ограничения свободы и алчную Бигфарму мне не убедить, а вот с теми, кто просто боится, еще можно попробовать договориться.

Еще раз повторю: выбор, который вы знаете, это выбор между жизнью и смертью. 12 моих знакомых его сделали и он оказался последним в их судьбе. Вы можете проскочить болезнь в легкой форме, а можете умереть на больничной койке от удушья, с неработающими легкими. Это как утонуть, только еще страшнее.

Вакцина не исключает того, что вы заболеете, но она в тысячи раз повышает ваши шансы выжить и выжить без последствий для организма.

Задумайтесь не над мировой статистикой, над вашим собственным опытом. Оглянитесь. Может быть, вы поменяете решение? Выберете жизнь. Никто не отнимает у вас свободу выбора, просто напоминаю вам, что на сегодня в реанимациях днепровских больниц (опять ограниченная статистическая выборка, простите) 97% невакцинированных.

97% невакцинированных. Точка.

Вакцин в стране с избытком. В этом нет проблемы. Проблема, как всегда в плохом базовом образовании, информационном мусоре и человеческих страхах и глупости. Прививку можно сделать прямо сегодня, в ближайшем пункте. На выбор.

Это избавит вас от риска умереть, даст возможность полноценно жить, передвигаться и общаться.

Всем здоровья и хорошего воскресенья.

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