Степанов объяснил, почему выбрасывали остатки вакцины против COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на скандал с выбрасыванием остатков неиспользованной вакцины против коронавируса. Он отметил, что такая проблема возникла поскольку определенные медики, записанные на первоочередную вакцинацию, в силу жизненных обстоятельств не смогли прийти на процедуру.

Во время брифинга, который транслировался в эфире телеканала "Украина 24", глава Ммнздрава отметил, что подобная ситуация сложилась во многих странах мира. Впрочем, в нашем государстве она обязательно будет решена.

Степанов пообещал, что план вакцинации обновят таким образом, чтобы все остатки препарата из открытых ампул использовались в полной мере.

"Это мировая практика, Украина не является первой. В связи с тем, что в одном флаконе 10 доз, то понятно, что количество людей должно быть кратно 10. На первом этапе мы проводим вакцинацию мобильными бригадами", – сказал чиновник.

Он пояснил, что эти бригады используют строго такое количество доз, которое необходимо для прививки медиков, уже записанных на процедуру иммунизации.

"Но это жизнь. Кто-то не пришел, у кого случились какие-то обстоятельства. Есть дозы, которые не использованы именно для тех медицинских работников", – признал Степанов.

Подытоживая, министр заверил, что для решения проблемы такие неиспользованные дозы вводить публичным лицам, общественным деятелям и другим категориям населения, которые смогут популяризировать вакцинацию личным примером.

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