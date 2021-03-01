Степанов объяснил, почему выбрасывали остатки вакцины против COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на скандал с выбрасыванием остатков неиспользованной вакцины против коронавируса. Он отметил, что такая проблема возникла поскольку определенные медики, записанные на первоочередную вакцинацию, в силу жизненных обстоятельств не смогли прийти на процедуру.
Во время брифинга, который транслировался в эфире телеканала "Украина 24", глава Ммнздрава отметил, что подобная ситуация сложилась во многих странах мира. Впрочем, в нашем государстве она обязательно будет решена.
Степанов пообещал, что план вакцинации обновят таким образом, чтобы все остатки препарата из открытых ампул использовались в полной мере.
"Это мировая практика, Украина не является первой. В связи с тем, что в одном флаконе 10 доз, то понятно, что количество людей должно быть кратно 10. На первом этапе мы проводим вакцинацию мобильными бригадами", – сказал чиновник.
Он пояснил, что эти бригады используют строго такое количество доз, которое необходимо для прививки медиков, уже записанных на процедуру иммунизации.
"Но это жизнь. Кто-то не пришел, у кого случились какие-то обстоятельства. Есть дозы, которые не использованы именно для тех медицинских работников", – признал Степанов.
Подытоживая, министр заверил, что для решения проблемы такие неиспользованные дозы вводить публичным лицам, общественным деятелям и другим категориям населения, которые смогут популяризировать вакцинацию личным примером.
Как сообщал OBOZREVATEL:
инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала, что остатки вакцины утилизируются из-за короткого срока хранения – после открытия флакон может стоять не более 6 часов.
В то же время источники в правительстве заявляли, что вакцины против COVID-19, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе кампании иммунизации, якобы хотят перепродать по себестоимости в частные клиники.
Напомним, 1 марта Степанов публично сделал себе прививку против COVID-19 индийским препаратом CoviShield.