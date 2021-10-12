В Житомирской области двое парней угнали авто и попали в ДТП. Фото

В городе Овруч Житомирской области двое парней угнали автомобиль ВАЗ-21061 из гаража в частном доме. Злоумышленники не умели водить и попали в ДТП.

Машину нашли недалеко от места преступления в кювете, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области. Правоохранителям о пропаже авто заявил его владелец (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам 50-летнего мужчины, он узнал о краже от своих знакомых. Ночью они заметили машину в кювете и позвонили ему. Известно, что он оставил ключи внутри гаража и не закрыл двери. Пострадавший рассказал полицейским, что подозревает в угоне авто двух местных парней, которые дружили с его сыном. Информация подтвердилась во время проверки.

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Угонщиками оказались парни в возрасте 16 и 25 лет. Они признали свою причастность к происшествию и объяснили, что взяли чужую машину, чтобы покататься из-за спора. Однако не смогли далеко уехать.

Старший из злоумышленников находился в состоянии алкогольного опьянения, был ранее судим за аналогичное преступление и сейчас проходит обвиняемым в другом уголовном деле.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. За такое правонарушение виновному грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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