В Житомире военный заступился за пенсионерку и получил газом в лицо

В Житомире военному в лицо распилили слезоточивый газ из баллончика за то, что он заступился за пенсионерку.

Как сообщает "Суспільне", инцидент произошел в троллейбусе маршрута №2. Отмечается, что кондуктор сделала замечание пенсионерке, которая хотела проехать на льготных условиях. В городе льготный проезд действует только с 10:00 до 16:00, поэтому кондуктор потребовала, чтобы женщина покинула троллейбус. За пенсионерку вступился военный, который был в форме с нашивками и с рюкзаком.

На замечания военного ответили двое мужчин в возрасте до 20, которые стали громко возмущаться и оскорблять его. Последний просил их извиниться, но молодые люди начали материться.

По словам кондуктора, военный зажал молодых людей в углу троллейбуса и требовал извиниться. При этом он не скандалил и не провоцировал драку. На действия военного, один из парней достал баллончик и распылил газ в лицо.

Газ распылился по салону, и пассажиры начали кашлять, требуя открыть дверь. Водитель троллейбуса остановился и люди вышли. Одному из парней удалось убежать, но второго военный задержал до прибытия полиции и скорой помощи.

Военного госпитализировали в травмпункт Житомирской городской больницы №2, а нападавшего доставили в Житомирское районное управление полиции.

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