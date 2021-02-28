В Мариуполе пытаются замять скандал с врачом, который назвал украинского военного убийцей: новые детали

Врач из Мариуполя, оскорбившая жену украинского военного, ушла в отпуск за свой счет. Руководство медицинского учреждения принесло извинения девушке, однако свою доктор так и не признает. В самом медицинском учреждении хотят все свести к обычному языково конфликта.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, что в Мариуполе семейный врач амбулатории №8 Центра первичной медико-санитарной помощи №5 Лидия Бондарук назвала жену военного, который сейчас с оружием в руках защищает Украину на передовой, "женой убийцы" сообщила ветеран АТО Елена Белозерская.

Нам удалось связаться с Ольгой Е., которая рассказала, что в тот день отправилась в амбулаторию за направлением.

"Поскольку моя семейный врач ушла, меня записали к Лидии Бондарук. Я подошла к окошку и попросила выписать мне направление. Однако доктор заявила: "Говорите со мной по-русски". Я ей объяснила, что нет, я говорю на украинском, а она может говорить на том языке, на каком хочет. Она с медсестрой отошли, пожалуй, готовить направление. А когда они вернулись я услышала фразу, сказанную в мой адрес: "Да, это жена убийцы". Я еще переспросила, мол, это меня касается? Врач сказала, нет, я не вам говорю ", – описывает события Ольга.

Девушка говорит, что в Мариуполе живет уже более трех лет, и не раз сталкивалась с негативным отношением к себе

"Мне некоторые врачи, к которым я приходила на прием с маленьким ребенком, уже говорили похожее. Детский невропатолог на мой украинский ответил, мол, не разговаривайте со мной на этом языке. Детский кардиолог и вовсе сказал: "Зачем вы приехали сюда воевать, езжайте на свою западную Украину, вы здесь убиваете". Поэтому я сразу поняла, что имела в виду Бондарук. Поскольку она врач и имеет доступ ко всем личным данным, откуда я знаю, что еще ей придет в голову. я обратилась в СБУ, в департамент охраны здоровья городского совета Мариуполя ", – говорит Ольга.

После предоставления огласки ситуации девушке перезвонила директор ЦПМСП №5 вместе с врачом и принесли свои извинения. "Однако они так и сказали, что таких слов врач не говорила", – уточняет Ольга.

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи №5 Мариуполя Ольга Генова также написала извинения под постом Белозерской.

"Я как директор коммунального предприятия "Центр первичной медико-социальной помощи №5" Ольга Генова и врач-терапевт амбулатории №8 Лидия Бондарук приносим публичные извинения за недоразумение и неверно трактованые слова во время амбулаторного приема пациентки. Также приносим извинения всем защитникам Украины. На время расследования Лидия Андреевна отстранена от выполнения служебных обязанностей", – сообщила директор.

Однако в телефонном разговоре с OBOZREVATEL Ольга Генова уточнила, что расследование проводится. Но доктор ушла в отпуск за свой счет: "Ей нужно восстановиться эмоционально. Сейчас куда ни повернись, везде о ней пишут, везде ее фото. Человеку около 60 лет, ей надо пережить свое эмоциональное состояние. И зря оно для нее не пройдет".

Генова уверяет, что слова о том, что Оля – жена убийцы, вообще не звучали. Якобы это подтверждает и медсестра, которая была рядом.

"Но мы не стали все это раздувать, говорить и доказывать, что пациентка придумала, мы не будем. Мы просто извинились за неудобства на приеме. И медсестра, и врач говорят, что такого не говорили. Я там не присутствовала и не знаю. Что касается украинского языка, то понимаете, когда идет прием, там много народу, мы не успеваем, нам проще говорить по-русски. Но весь документооборот мы ведем на государственном языке. И пытаемся пациентам, которые обращаются на украинском языке, тоже отвечать по-украински", – говорит Генова.

Однако Ольга подчеркивает, что в медицинском учреждении все хотят свести просто к языковому конфликту. На самом деле здесь дело не в языке, а в отношении к родным военных.

"Знаете, мой сосед меня и "бандеровкой" называет. А однажды я в подъезд не пустила агитаторов от ОПЗЖ, так меня назвали "фашисткой". Так что здесь такое тоже происходит, поэтому оставлять все это просто так я не собираюсь" , – говорит Ольга.

Надеемся, что руководство Мариуполя и правоохранители также не оставят инцидент без внимания и не сведут его к обычному языковому конфликту. Ведь Мариуполь город военный, находится в непосредственной близости к фронту и подобные слова от врача вызывают настороженность.