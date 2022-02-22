В Запорожской области отремонтировали дороги к историческим достопримечательностям и курортам

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В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Запорожской области на протяжении 2019-2021 годов было отремонтировано более 600 км автодорог государственного значения.

Об этом отчиталась Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

"Некоторые восстановленные дороги ведут к архитектурным и историческим памятникам, а также курортам Азовского побережья. Сегодня добраться до самых популярных среди многих украинцев морских курортов можно гораздо быстрее и комфортнее", – говорится в сообщении.

В частности, была отремонтирована автомобильная дорога Н-30 Васильевка – Бердянск, ведущая в одноименный курортный город.

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Также впервые за 40 лет была полностью восстановлена ​​территориальная дорога курортного направления Т-08-20 Акимовка – Кирилловка.

Жители других областей Украины могут добраться до этих дорог также по восстановленной в 2020-2021 годах трассе М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

Служба автомобильных дорог отмечает, что после ремонта ряда автомобильных путей (таких, как автодорога М-18, а также трасса Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь) у туристов появилась возможность комфортно добраться до острова Хортица, музея-заповедника "Усадьба Попова", национального историко-археологического заповедника "Каменная Могила", дома-музея Нестора Махно и других природных и исторических памятников.

"Ремонты автомобильных дорог в Украине и Запорожской области в частности играют очень важную миссию в развитии нашего государства, не только развивая экономику, но и туризм, делая доступными и комфортными туристические маршруты", – подчеркнули в Службе автомобильных дорог.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что в планах программы на текущий год – 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.