В Запорожье умер подросток, переживший клиническую смерть в школе

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Запорожье умер школьник

В Запорожье скончался 17-летний подросток Александр, который ранее пережил клиническую смерть в школе во время перемены.

Об этом на своей странице в Facebook в субботу, 30 января, сообщила волонтер Елена Ярошенко. Известно, что мальчик учился в запорожской школе №15. Причина трагедии не уточняется.

"Сегодня остановилось сердце парня... Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо, что он сможет, и мы увидим, как он танцует выпускной вальс. Но он стал ангелом", – написала волонтер.

Женщина высказала соболезнование родителям мальчика.

Напомним, ученик 11-А класса внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала, когда дети готовились к уроку физкультуры. Медики прибыли вовремя и оказали помощь подростку.

Скриншот

Местный портал 061.ua пишет, что до приезда скорой учитель физкультуры и школьный медик делали школьнику непрямой массаж сердца. В больнице парень находился в медикаментозном сне и на ИВЛ.

"Как раз закончился шестой урок. Часть детей ушла домой, а у 11-А был урок физкультуры и дети после урока истории пошли в спортзал. Как только мальчики зашли в раздевалку, один из парней упал", – рассказала директор учебного учреждения Оксана Кириченко.

В школе говорят, что он никогда не жаловался на здоровье, хронических болезней также не было.

15-я школа в Запорожье

"Можно снять шляпу перед медицинской сестрой, которая владела принципами реанимации, смогла ребенка поддержать до приезда скорой помощи", – говорил директор Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко.

Скорая на территории школы
Кадры из камеры наблюдения

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области во время перемены внезапно умерла 14-летняя ученица местного лицея Виктория Кононенко. У девочки случился приступ острой сердечной недостаточности.

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