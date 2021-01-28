В Запорожье школьник на уроке пережил клиническую смерть

В Запорожье у 17-летнего школьника прямо на уроке случилась клиническая смерть. Однако медики прибыли вовремя и сумели спасти подростка.

Об этом случае рассказал на личной странице в Facebook директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко. По его словам, сначала молодой человек потерял сознание, а к приезду скорой помощи перестал дышать.

"Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым, его удалось спасти. Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу. И бригаде. Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа", – написал Малашенко.

Он подчеркнул, что количество положительных реанимаций с 2014 года выросло в пять раз. Этому поспособствовали хорошее оснащение бригад, наличие оборудования и постоянные тренинги для медиков.

"Неужели у кого-нибудь есть сомнения, что выделять деньги на авто, оборудование, зарплату медикам не первостепенная задача?!" – обратился к украинцам врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области во время перемены внезапно умерла 14-летняя ученица местного лицея Виктория Кононенко. У девочки случился приступ острой сердечной недостаточности.