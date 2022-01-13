В Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансон, разгорелся скандал. Видео

Запорожские служители Фемиды провели в ресторане корпоратив, развлекаясь под песни о нелегкой судьбе заключенных. Они пели и танцевали под русский тюремный шансон.

Развлечения чиновников запечатлели на камеру другие посетители заведения. Видео попало в сеть и быстро стало вирусным, его распространил в Facebook глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На кадры попали моменты, когда в караоке одни судьи исполняли песни российского певца Михаила Круга, а также весело танцевали под такое музыкальное сопровождение.

Видео дня

По словам Жернакова, одним из героев ролика является заместитель председателя Шевченковского районного суда Запорожья Павел Зарутин. А остальные пятеро – его подчиненные.

"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет – это празднуют копоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья. Поет: заместитель главы суда Зарутин. Танцуют: судьи Зарутин, Дмитрюк, Карабак, Боев, Звездова", – раскрыл имена героев видео Жернаков.

В комментариях к ролику подписчики сошлись на том, что лучше всего на "конкурсе" караоке в ресторане выступил именно замглавы суда, который под аплодисменты, срываясь на крик, исполнил "бессмертный хит" под названием "Кольщик".

Конечно, такое поведение служителей Фемиды понравилось не всем: украинцы раскритиковали тот факт, что судьи из Запорожья выполняли русский тюремный шансон. Некоторые же отметили, что на видео есть и организатор вечеринки – глава Шевченковского суда Юлия Галущенко.

"Это не шабаш, а обычный корпоратив. Уровень песенных предпочтений многое говорит об этих людях", "Жестяковая жесть! Но знаю, что многие работники правоохранительных органов слушают российский шансон, потому что это "музыка для взрослых", "У этих людей нет ничего украинского, а судят они украинцев. Где справедливость?" – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажир поезда "Укрзалізниці" пожаловался на то, что в вагонах играет русская попса. Мужчина попросил компанию раздать проводникам инструкцию с рекомендациями по нормальному музыкальному фону в поездах.