'Укрзалізниця' попала в скандал из-за русской попсы в поезде. Все подробности

Пассажир "Укрзалізниці" пожаловался, что во время его путешествия в вагоне играла российская поп-музыка. Он обратился в компанию с просьбой предоставить проводникам инструкцию с рекомендациями относительно музыкального фона в поездах.

О случае сообщил Иван Сорочан на своей странице в Facebook. В УЗ мгновенно отреагировали на его пост, извинившись за неудобства.

"Можно какой-то приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу? А потом вы удивляетесь чему вам пассажиры окна бьют, в занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это на самом деле прямое следствие такого радио", – выразил убеждение пассажир.

Видео дня

По его словам, в вагоне поезда играли композиции российских групп "Тату" и "Ласковый май". Он в качестве альтернативы предложил включать нормальные радиостанции, такие как "Країна ФМ", "Армия FM" и подобные.

Вскоре под постом Сорочана появилась реакция "Укрзалізниці". Представители компании выразили сожаление из-за того, что пассажиру пришлось "столкнуться с таким обслуживанием" в поезде. Также извинились за поведение работников. А еще попросили мужчину в личные сообщения написать о деталях поездки "для дальнейшего рассмотрения вопроса".

Сорочан согласился, но подчеркнул, что "хотелось бы глобального решения", ведь неудобно тревожить УЗ каждый раз в подобных ситуациях.

"Спасибо, что не остаетесь в стороне качества обслуживания наших пассажиров. Благодаря вашим замечаниям мы можем стать лучшими", – ответили на это в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания УЗ получила партию новых пассажирских вагонов класса "люкс". Они имеют увеличенные багажные отделения, а также USB-порты для каждого пассажира и т. д.