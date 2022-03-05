В Запорожье собирают подписи за закрытие неба над Украиной

Уже 10 дней идет война россии против Украины. Оккупанты наносят сокрушительные удары не только по важной инфраструктуре и административным зданиям страны, но и по гражданским лицам. Есть человеческие потери не только среди военных, которые мужественно защищают нашу страну, но и среди мирного населения. Сегодня в Запорожье решили поддержать просьбу Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной.

На территории Запорожского региона начался организованный сбор подписей местных жителей, стремящихся к защите от российских оккупантов. Об этом на своем сайте сообщила Запорожская областная государственная администрация.

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Агрессор безжалостно наносит удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре страны: садам, школам, больницам, жилым домам и т.д. В результате обстрелов страдают пожилые люди, женщины и дети.

5 марта глава Запорожской военной администрации Александр Старух призвал местных жителей области высказать свою гражданскую позицию и присоединиться к сбору подписей за закрытие неба над Украиной. Он подчеркнул, что, несмотря на обеспокоенность западных партнеров из-за войны, развязанной россией в Украине, наше государство крайне заинтересовано в конкретных шагах, которые способны остановить агрессора, уменьшить количество погибших и спасти жизнь украинцев.

Поддержав призыв Александра Старуха, первыми к сбору подписей присоединились участники волонтерского центра и сознательная запорожская молодежь.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об обращении мэра Киева к иностранным государствам. Киевский городской совет принял обращение к международному сообществу по поводу закрытия неба над Украиной.