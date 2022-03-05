Киевсовет обратился к международному сообществу по поводу закрытия неба над Украиной, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что Киевский городской совет принял обращение к иностранным государствам, международным организациям и мировому сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной.

Полный текст обращения размещен на сайте главы столицы. Чиновники Киевского городского совета обратились к Соединенным Штатам Америки, участникам Организации Североатлантического договора, руководству стран Европы, к дипломатическим миссиям, представительствам международных организаций, размещенным на территории города Киева, о внедрении зоны A2/AD над территорией Украины

"9 дней Украина героически противостоит агрессии Российской Федерации. 9 дней крупнейшую европейскую страну в центре Европы пытаются уничтожить. Вопреки правилам ведения войны, Российская Федерация варварски именно с воздуха атакует гражданские объекты: жилые дома, детские сады и школы, больницы и роддома.

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Управление военного комиссара ООН по правам человека на 00:00 3 марта 2022 года насчитало 1006 случаев гибели или ранения гражданского населения. 331 погибший, из которых 19 детей, 675 раненных, из которых 31 ребенок. И эта информация далеко не полна из-за значительной интенсивности боевых действий.

Харьков, Чернигов, Житомир, Мариуполь, Чугуев, Изюм, Буча, Ирпень, Белая Церковь – это неполный список украинских городов, которые враг пытается сравнить с землей в прямом смысле. Огонь ведется с неба прицельно, на поражение. Ночью, когда гражданское население должно спать.

Это не случайные мишени, это целенаправленный удар как раз по гражданским объектам. Именно с неба, для чего используется как территория Российской Федерации, так и территория Беларуси.

26 апреля 1986 года произошла катастрофа, которая сегодня считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Радиоактивное облако от аварии на Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью Соединенных Штатов Америки.

Сегодня под контролем Российской Федерации не только Чернобыльская АЭС, где оккупанты удерживают в заложниках и не дают сменить 95 работников с 24 февраля. Сегодня речь идет уже о Запорожской АЭС. Самой большой в Европе с шестью энергоблоками.

Если взрыв Запорожской АЭС произойдет, то последствия будут разрушительными не только для Украины, но и для всего мира, поскольку ядерная катастрофа такого масштаба превысит все предыдущие аварии на АЭС, включая Чернобыльскую АЭС и катастрофу на АЭС Фукусима-Даичи.

Ваши аргументы о том, что нынешний отказ от внедрения A2/AD связан с тем, что НАТО пытается избежать ядерной войны, не убедительны, поскольку Российская Федерация уже ее начала. Исторические уроки трудны, и их следует учитывать.

Прислушайтесь к своим народам. Вчерашний опрос Reuters/Ipsos показал, что возмущение по поводу вторжения России в Украину растет. Около 74% американцев, включая большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты Америки и их союзники из Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов.

Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD над Украиной. Закройте небо над Украиной! Спасите не Украину – спасите Мир!".