В Запорожье простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера на Донбассе. Фото

В Запорожье 30 августа провели в последний путь бойца 74-го отдельного разведывательного батальона Андрея Выскребца. Он погиб в минувшую пятницу вблизи поселка Славное на Донбассе – в него попала пуля вражеского снайпера.

Церемония прощания с 39-летним защитником состоялась на Майдане Героев в городе. Об этом сообщает "Первый запорожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

У погибшего военнослужащего воинской части А1035 морально-психологического обеспечения, старшего солдата остались жена и двое детей, родная сестра. Кроме них, проститься с Героем пришли также его друзья, собратья, военные и представители местной власти.

Видео дня

"Он отдал свою жизнь за мир и покой Украины. Прошу прощения от руководства Вооруженных сил, командования сухопутных войск за то, что не смогли сохранить его жизни. История расставит все на свои места. Ради наших детей, будущего мы должны пообещать, что сохраним память о хорошем солдате, воине, патриоте", – отметил врио командующего оперативным командованием "Восток", бригадный генерал Владислав Клочков.

Как передает "Укринформ", на церемонии прощания он также зачитал памятное письмо от имени Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Со своей стороны заместитель командира воинской части, где служил Андрей Выскребец, подполковник Эдуард Коровин отметил, что за трое суток 74-й батальон потерял двух бойцов.

"Этот парень был настоящим примером служения своему народу. Все понимают, что в нашем батальоне служба не легкая, но он служил с честью, гордостью... Он победил в этой войне", – добавил Коровин.

Защитника Украины похоронили на Леваневском кладбище в Запорожье.

Андрей Выскребец родился 28 апреля 1982 года в Запорожье, учился в Запорожском строительном техникуме, работал по специальности.

С марта 2015-го его мобилизовали в ряды ВСУ, проходил службу в 26-й артиллерийской бригаде. После окончания срока мобилизации заключил первый военный контракт на три года в 55-й артбригаде "Запорожская Сечь" и выполнял боевые задачи на Донбассе. Был старшим наводчиком. С 2019 года проходил военную службу по контракту в 74-м ОРБ в должности оператора противотанкового взвода огневой поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа остановилось сердце 33-летнего подполковника Александра Петраковского из Житомира. Последние годы он был прикован к постели, боролся за жизнь после ранения на Донбассе, которое получил в 2014-м.