Умер Герой Украины Петраковский, который 7 лет боролся за жизнь после ранения на Донбассе

В субботу, 29 августа, умер 33-летний подполковник Александр Петраковский из Житомира. После ранения, которое получил в войне на Донбассе в 2014-м, он долгих семь лет оставался прикован к постели, за его жизнь боролись родные, друзья и неравнодушные украинцы.

Спецназначенец был удостоен звания Героя Украины. О его смерти сообщил в Facebook Петр Ткачук – начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Впрочем смерть забрала его от нас", – написал он.

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Александр Петраковский родился 4 июня 1988 года в Житомире в семье военных. Он окончил Национальную академию сухопутных войск в 2009 году по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Впоследствии проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения.

20 июля 2014-го разведывательная группа под командованием подполковника Петраковского, обеспечивая прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье. Военные вступили в противостояние, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.

Во время боя Александр получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место, рассказал Ткачук.

Именно за это указом президента от 4 декабря 2014 №918/2014 офицера отметили высшей наградой – званием Герой Украины.

Однако последствия того боя, подчеркнул Ткачук, для Александра стали ужасными – были десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация.

"Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного", – говорится в посте.

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