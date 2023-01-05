В Запорожье при странных обстоятельствах скончался известный волонтер и советник главы города Юрий Хохлов. Фото

В Запорожье при странных обстоятельствах скончался известный волонтер и советник и.о. городского головы Запорожья Анатолия Куртева Юрий Хохлов. По предварительным данным, он покончил с собой.

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Причины такого поступка неизвестны. Об этом сообщает местное издание "ЗаБор".

Недавно Юрий перенес тяжелую операцию.

Отмечается, что он очень занимался чужими проблемами и часто помогал людям, которых просто встречал на улице или приходили к нему с просьбами.

Юрий Хохлов был очень известным в городе общественным деятелем, журналистом и руководителем Конного театра на Хортице. С начала военной агрессии России Юрий занялся волонтерской деятельностью, он помогал как вынужденным переселенцам, так и военным.

В 2020 году он стал депутатом областного совета от Радикальной партии, однако на следующих выборах его партия проиграла на местных выборах. Но уже в 2021 году Юрий Хохлов перешел на работу в мэрию, в аппарат Куртева, где занял должность его советника. Три месяца назад он уволился с должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября на 64 году жизни скончался ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко, академик НАПН Украины Виктор Огневьюк. Выяснилось, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

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