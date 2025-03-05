В Запорожье переселенцы льготных категорий получили помощь от Фонда Рината Ахметова
В Зеленом центре в Запорожье продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. К концу марта продуктовые наборы получат переселенцы льготных категорий, ранее живших в:
– Малиновской громаде (Запорожская область),
– Михайловской громаде,
– Степногорской громаде,
– Волновахской громаде,
– Херсонской громаде,
– на территории Веселовского поселкового совета,
– на территории Степногорского поселкового совета.
Помощь предназначена для переселенцев из этих громад, относящихся к следующим категориям:
– ВПЛ с инвалидностью 1-3 группы,
– одинокие родители, опекуны или попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей,
– многодетные семьи/семьи или имеющие подтверждение, что содержат трех и более несовершеннолетних детей.
В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.