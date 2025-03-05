В Запорожье переселенцы льготных категорий получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Зеленом центре в Запорожье продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. К концу марта продуктовые наборы получат переселенцы льготных категорий, ранее живших в:

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– Малиновской громаде (Запорожская область),

– Михайловской громаде,

– Степногорской громаде,

– Волновахской громаде,

– Херсонской громаде,

– на территории Веселовского поселкового совета,

– на территории Степногорского поселкового совета.

Помощь предназначена для переселенцев из этих громад, относящихся к следующим категориям:

– ВПЛ с инвалидностью 1-3 группы,

– одинокие родители, опекуны или попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей,

– многодетные семьи/семьи или имеющие подтверждение, что содержат трех и более несовершеннолетних детей.

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.