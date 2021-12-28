В Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта: выяснились детали

Пассажирский самолет украинской авиакомпании, который следовал из Шарм-эль-Шэйха (Египет) не смог приземлиться в запланированной точке – аэропорту Запорожья. Преградой этому стали плохие погодные условия.

Из-за снегопада экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в Харькове. Об этом свидетельствуют данные портала онлайн-мониторинга полётов Flightradar24.

Самолет вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шэйха в 7:55 утра и должен был приземлиться в Запорожье в 12:00. Однако в планы вмешался сильный снегопад, который накрыл город. Поэтому было принято решение перенаправить самолет в другой город.

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Напомним, экипаж украинского самолета Ан-225 "Мрія" осуществил посадку в городе Линц практически при нулевой видимости. Из-за очень густого тумана посадочные огни пилоты увидели всего за считанные десятки метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря государственное предприятие "Антонов", входящее в состав Укроборонпрома, представило военно-транспортный самолет нового поколения Ан-178-100Р №001, предназначенный для проведения летных сертификационных испытаний. Он может быть использован для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также транспортировки грузов.