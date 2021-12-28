Видимость была нулевой: опубликовано видео посадки украинской 'Мрии' в условиях густого тумана

Экипаж украинского самолета Ан-225 "Мрія" осуществил посадку в городе Линц практически при нулевой видимости. Из-за очень густого тумана посадочные огни пилоты увидели всего за считанные десятки метров.

Самолет следовал по маршруту Стамбул-Линц. Видео из кабины пилотов опубликовал Дмитрий Антонов на своем канале в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Антонова, такие погодные условия должен преодолевать каждый летчик. При этом он подчеркнул, что Ан-225 сажали в Линце при разрешенных параметрах погоды.

В то же время пилот рассказал, что экипаж "Мрии" регулярно проводит тренировки и усовершенствует свои навыки.

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"Этот тот минимум, с котором летчик должен уметь справляться. Конечно, через объектив фотоаппарата это выглядит еще страшнее. Но диспетчер подтвердила, что параметры для посадки нашего самолета соответствуют нормам, и даже немножко выше", – написал Антонов.

Ан-225 "Мрия" – транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ имени О. К. Антонова. Самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации. Самолёт имеет возможность перевозки грузов широкого назначения (крупногабаритных, тяжёлых, длинномерных) общей массой до 250 тонн, внутриконтинентальной беспосадочной перевозки грузов массой 180-200 тонн, а также межконтинентальной перевозки грузов массой до 150 тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря государственное предприятие "Антонов", входящее в состав Укроборонпрома, представило военно-транспортный самолет нового поколения Ан-178-100Р №001, предназначенный для проведения летных сертификационных испытаний. Он может быть использован для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также транспортировки грузов.