В Запорожье для переселенцев отдельных категорий передали помощь от Фонда Рината Ахметова
В Запорожье переселенцы отдельных категорий могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдача гуманитарной помощи продолжается в "Зеленом центре Метинвеста Запорожья".
Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова предназначены для вынужденных переселенцев из разных областей, не получавших такую помощь в 2023 году и относящихся к одной из категорий:
– многодетные семьи;
– одинокие мамы;
– пенсионеры;
– люди с инвалидностью.
В каждом наборе – продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда