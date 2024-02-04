В Запорожье для переселенцев отдельных категорий передали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Запорожье переселенцы отдельных категорий могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдача гуманитарной помощи продолжается в "Зеленом центре Метинвеста Запорожья".

Видео дня

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова предназначены для вынужденных переселенцев из разных областей, не получавших такую помощь в 2023 году и относящихся к одной из категорий:

– многодетные семьи;

– одинокие мамы;

– пенсионеры;

– люди с инвалидностью.

В каждом наборе – продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда