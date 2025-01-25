В Одесской области мужчина уклонился от мобилизации 'через веру', но в суде не смог вспомнить молитвы: чем все закончилось

В Одесской области состоялся суд над мужчиной, который в начале 2024 года категорически отказался от мобилизации. Свое решение он объяснил собственной "религиозностью", однако в зале суда не смог вспомнить ни хотя бы одну молитву, ни 10 заповедей.

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Аргументы мужчины суд не убедили: его приговорили к 3 годам лишения свободы. Подробности сообщает ТСН.

Дело жителя Одесщины, который в феврале 2024 года отказался получать повестку и в помещении ТЦК написал отказ от мобилизации, рассмотрел Кодымский районный суд Одесской области.

В зале суда мужчина привел немало "аргументов", почему его якобы никак нельзя было мобилизовать.

Военнообязанный заявил, что для него "первоочередное значение имеют жена с детьми, а военная служба может поставить под угрозу его жизнь, а значит и интересы семьи" и утверждал, что его жена беременна третьим ребенком.

К тому же мужчина назвал себя очень ревностным верующим.

"Себя охарактеризовал как православного христианина, но не смог привести доводы, в чем именно степень его религиозных убеждений выше уровня религиозных убеждений других военнообязанных, которые мобилизованы на военную службу и выполняют свои обязанности по защите Родины. По предложению суда не смог полностью прочитать молитву "Отче наш" или любую другую известную ему молитву, а из десяти заповедей смог назвать лишь несколько самых известных (не укради, не убий). Также не назвал имени ни одного из священников, которых, по его словам, посещал, когда те приезжают в церковь в селе, где проживает", – отмечено в приговоре суда.

В материалах суда также отмечено, что супруга подсудимого заявила: решение об уклонении мобилизации они с мужем приняли на "семейном совещании". Она также утверждала, что ее муж очень религиозен и каждое воскресенье ходит в церковь. А вот староста села, в котором живут супруги, опроверг заявления о религиозности обвиняемого. По словам чиновника, в храме мужчину видели вовсе не часто.

После изучения материалов дела суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что суд арестовал экс-чиновника Минобороны: его подозревают в поставках на фронт непригодных для использования пулеметов через коррупционные схемы.

А вот народного депутата, фигурирующего по делу о хищении на "Укрзалізниці", под стражу не взяли. Сопредседателю депутатской группы "За будущее" Виктору Бондарю, подозреваемому в соорганизации схемы по завладению 140 млн грн "Укрзалізниці", суд назначил 100 млн грн залога.

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