В Яремче массово отравились подростки, которые приехали в горы праздновать выпускной

В Яремче на Ивано-Франковщине госпитализировали с отравлением группу 17-летних подростков, которые жили в частном отеле в Микуличине. Дети приехали на отдых в горы из Житомирской области, чтобы отпраздновать школьный выпускной.

Известно, что прежде чем им стало плохо, они ели шашлык, доедали привезенные с собой из дома продукты, а еще пробовали блюда из меню усадьбы. В итоге 12 выпускников и один из сопровождающих оказалась на больничной койке, сообщает ТСН.

Отмечается, что у всех пациентов были симптомы отравления. Что именно стало причиной этому, покажет экспертиза продуктов.

Специалисты Госпродпотреблужбы на Прикарпатье уже отобрали их образцы, подчеркнув, что результаты будут на следующей неделе.

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Начальник ведомства Виталий Фиглевський добавил, что руководители группы выпускников допустили употребление продуктов, которые были привезены еще из Житомирщины или куплены по дороге в Карпаты, и сохранялись более суток без холодильника.

"В частности, этот шашлык, который лежал 12 часов в заведении без холода. Мы думаем, что все-таки он был испорчен, не прошедший достаточную термическую обработку", – предположил чиновник.

Обстоятельства массового отравления выясняют и правоохранители Ивано-Франковской области. По этому факту следователи зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: массовым отравлением обернулось и празднование выпускного в селе Майдан-Чапельский на Винниччине. Мероприятие проходило в ресторане "На Майдане", в больницах оказались десятки людей.

А в Харькове выяснили, что послужило массовому отравлению в ресторанах "Якитория" и "Мафия" в середине июня. Тогда после употребления суши отравились 90 человек, из которых 19 – дети, были госпитализированы 86 человек. Оба учреждения имели общую кухню, а причиной вспышки стало несоблюдение требований гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в областной детской больнице Днепра из-за острого пищевого отравления умер 9-летний мальчик.