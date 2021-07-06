Под Винницей празднование выпускного закончилось массовым отравлением, в больницах десятки людей

В Винницкой области после празднования выпускного 17 человек попали в больницу с отравлением. Все они отдыхали в ресторане "На Майдане" в селе Майдан-Чапельский.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Предварительный диагноз госпитализированных – острый энтероколит.

В заведении проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Он закрыт на 10 дней.

По данным издания "20 минут", 2 июля в ресторане находилась компания из восьми выпускников, их родителей и классной руководительницы. Там же собрались еще несколько компаний: одни праздновали 35-ю годовщину со дня окончания школы, другие – три года с момента выпуска.

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Ночью и утром на следующий день людям стало плохо. У всех одинаковые симптомы: слабость, тошнота и рвота, диарея, высокая температура, которая не сбивалась.

Руководитель местной Госпродпотребслужбы Григорий Сидорук рассказал Виннице.info, что отравления происходили в этом заведении в течение нескольких дней. Известно, что все пострадавшие клиенты заказывали фирменный салат с курицей и майонезом.

Сейчас в больнице находятся 13 человек, из них трое 17-летних и маленький ребенок, который был с родителями. Состояние пациентов среднее, но о выписке речь еще не идет.

Энтероколит – одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. Одно из наиболее часто встречающихся заболеваний системы пищеварения, которое приводит к атрофическим изменениям слизистой оболочки и нарушению функций кишечника. Заболевание длительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 57 человек были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 16 детей. Выяснилось, что люди ели суши в двух ресторанах.