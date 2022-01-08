В январе к Земле приблизятся два астероида – один из них размером с Биг Бен: в NASA оценили угрозы

В январе в направлении орбиты Земли мчатся два астероида. Самый большой из них будет больше знаменитого лондонского Биг-Бена.

Небесные тела обнаружили ученые из Лаборатории реактивного движения NASA с помощью панели управления Asteroid Watch. Технология позволяет обнаруживать быстро движущиеся космические объекты, а затем отслеживать их путь, пишет Dailystar.

Ученые NASA заверили, что астероиды не будут представлять реальную угрозу для нашей планеты, поскольку будут проходить на большом расстоянии от Земли.

Астероиды приблизятся к нашей планете 11 и 19 января.

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Ученые NASA отмечают, что астероид 2013 YD48, который пролетит 11 января, достигнет колоссальных 104 метра – что больше, чем Биг Бен. За ним внимательно наблюдают астрономы на предмет любого возможного отклонения от предполагаемого маршрута.

Любые крупные объекты, которые находятся на расстоянии менее 6,5 млн км, считаются "потенциально опасными".

Последний астероид, который пролетит мимо нас 19 января, называется (7482) 1994 PC1. Он регулярно посещает нашу часть галактики, совершая оборот по орбите каждые 47 лет.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что 11 декабря к Земле приблизился астероид 4660 Nereus. Он представлял потенциальную опасность для нашей планеты, но также и интерес для исследований. Длина небесного тела, которое имеет яйцевидную форму, 330 метров, что больше высоты Эйфелевой башни в Париже. Астероид приблизился к Земле на 3,9 млн км.