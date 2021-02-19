В ВОЗ отрицают проникновение COVID-19 в Китай извне
Во Всемирной организации здравоохранения считают предположение, что COVID-19 мог проникнуть в Китай извне через замороженные продукты или любым другим путем, маловероятным.
Об этом на брифинге, который транслировался на официальном Twitter ВОЗ, заявил глава группы ее экспертов Питер Бен Эмбарек. Он отметил, что в КНР обнаруживали лишь отдельные факты присутствия возбудителя коронавирусной болезни в замороженных продуктах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, специалист настоял на том, что патоген не могли завезти в страну до 2019 года, ведь на тот момент ни в одном другом уголке мира болезнь вообще не фиксировалась.
"Поэтому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания – это не та версия, на которой мы фокусируемся", – подчеркнул Эмбарек.
Подытоживая, он добавил, что ВОЗ рассматривает основной сценарий так: начальным источником распространения пандемии могло стать замороженное мясо местных животных на рынке в Ухане. Именно в этом городе были зафиксированы первые в мире случаи коронавируса, откуда они уже начали распространяться по всей планете.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros & @DrKeithRowley, Trinidad & Tobago Prime Minister. #VaccinEquity https://t.co/0MTO3bYvBh- World Health Organization (WHO) (@WHO) February 18, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL:
комиссия ВОЗ во время визита в Ухань склонилась к мысли о том, что коронавирус не имел искусственного происхождения.
Также специалисты заявили, что первую вспышку болезни в Китае в конце 2019 года не дооценили, ведь она была серьезнее, чем думали сначала.
Несмотря на заключение ВОЗ, в США до сих пор не исключают версии о лабораторном источнике инфекции.