В ВОЗ отрицают проникновение COVID-19 в Китай извне

Во Всемирной организации здравоохранения считают предположение, что COVID-19 мог проникнуть в Китай извне через замороженные продукты или любым другим путем, маловероятным.

Об этом на брифинге, который транслировался на официальном Twitter ВОЗ, заявил глава группы ее экспертов Питер Бен Эмбарек. Он отметил, что в КНР обнаруживали лишь отдельные факты присутствия возбудителя коронавирусной болезни в замороженных продуктах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, специалист настоял на том, что патоген не могли завезти в страну до 2019 года, ведь на тот момент ни в одном другом уголке мира болезнь вообще не фиксировалась.

"Поэтому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания – это не та версия, на которой мы фокусируемся", – подчеркнул Эмбарек.

Подытоживая, он добавил, что ВОЗ рассматривает основной сценарий так: начальным источником распространения пандемии могло стать замороженное мясо местных животных на рынке в Ухане. Именно в этом городе были зафиксированы первые в мире случаи коронавируса, откуда они уже начали распространяться по всей планете.

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