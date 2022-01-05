В Винницкой области двое детей сбежали из дома босые и прошли 10 км: их якобы обижал отчим. Фото

В Одесской области полицейские нашли двух малолетних детей, которые шли босиком вдоль трассы к своей бабушке. Мальчики рассказали правоохранителям, что сбежали из дому, потому что их якобы обижает отчим.

Несмотря на холодную пору года, двое братьев 6-ти и 12-ти лет прошли босые около 10 километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В полиции рассказали, что о детях, идущих босиком вдоль трассы, сообщили неравнодушные граждане, которые ехали на автомобиле и обратили на них внимание. Начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул рассказала, что наряд сразу же выехал по указанному месту.

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Увидев полицейскую машину, дети начали прятаться в придорожных насаждениях. Когда к ним подошли, мальчики рассказали, что боятся возвращаться домой, так как их якобы обижает отчим. Дети сказали, что из-за этого приняли решение пойти пешком в село Балта Одесской области к своей бабушке.

Полицейские разыскали пожилую женщину, и оказалось, что внуки – частые гости в ее доме, поэтому она имела все необходимые вещи, чтобы переодеть их.

Примечательно, что в Винницкой области о пропаже детей в полицию не сообщали. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. В настоящее время братья будут оставаться у бабушки.

Напомним, в Днепропетровской области полиция разыскивает пропавших без вести женщину и ее семилетнюю дочь. Они еще 31 декабря ушли из дому и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.