В Винницкой области двое детей сбежали из дома босые и прошли 10 км: их якобы обижал отчим. Фото
В Одесской области полицейские нашли двух малолетних детей, которые шли босиком вдоль трассы к своей бабушке. Мальчики рассказали правоохранителям, что сбежали из дому, потому что их якобы обижает отчим.
Несмотря на холодную пору года, двое братьев 6-ти и 12-ти лет прошли босые около 10 километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
В полиции рассказали, что о детях, идущих босиком вдоль трассы, сообщили неравнодушные граждане, которые ехали на автомобиле и обратили на них внимание. Начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул рассказала, что наряд сразу же выехал по указанному месту.
Увидев полицейскую машину, дети начали прятаться в придорожных насаждениях. Когда к ним подошли, мальчики рассказали, что боятся возвращаться домой, так как их якобы обижает отчим. Дети сказали, что из-за этого приняли решение пойти пешком в село Балта Одесской области к своей бабушке.
Полицейские разыскали пожилую женщину, и оказалось, что внуки – частые гости в ее доме, поэтому она имела все необходимые вещи, чтобы переодеть их.
Примечательно, что в Винницкой области о пропаже детей в полицию не сообщали. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. В настоящее время братья будут оставаться у бабушки.
Напомним, в Днепропетровской области полиция разыскивает пропавших без вести женщину и ее семилетнюю дочь. Они еще 31 декабря ушли из дому и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.