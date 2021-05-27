Названо имя командира батальона ВСУ, убитого снайпером на Донбассе
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 27 мая погиб офицер Максим Полевой. Воина Вооруженных сил Украины убила пуля вражеского снайпера.
Имя Героя обнародовала пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook. Известно, что Полевой был командиром батальона 128-мои отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ.
"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте..." – написали в Хмельницкой ОГА.
Украинец погиб в четверг утром под Мариуполем. Родом он из поселка Наркевичи (Хмельницкий район).
"Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей", – рассказала пресс-служба, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" сообщал, что на обстрел российско-оккупационных войск утром 27 мая украинские защитники открывали ответный огонь.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
26 мая в городе Кременчуг Полтавской области провели в последний путь 22-летнего воина ВСУ Николая Лебедя. Парень погиб во время пожара в блиндаже еще в феврале 2021 года.
Чтобы установить его личность, пришлось проводить ДНК-экспертизу.
Жизнь защитника оборвалась 20 февраля – именно тогда в одном из блиндажей в зоне ООС у ДАП вспыхнул смертельный пожар.
Его жертвами стали трое военных – тела двоих воинов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского были обнаружены на пепелище 22 февраля, а третий воин умер в больнице от полученных ожогов. Погибшими оказались Николай Лебедь, Василий Килюшик и Михаил Капран.