Названо имя командира батальона ВСУ, убитого снайпером на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 27 мая погиб офицер Максим Полевой. Воина Вооруженных сил Украины убила пуля вражеского снайпера.

Имя Героя обнародовала пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook. Известно, что Полевой был командиром батальона 128-мои отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ.

"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте..." – написали в Хмельницкой ОГА.

Украинец погиб в четверг утром под Мариуполем. Родом он из поселка Наркевичи (Хмельницкий район).

"Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей", – рассказала пресс-служба, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" сообщал, что на обстрел российско-оккупационных войск утром 27 мая украинские защитники открывали ответный огонь.

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