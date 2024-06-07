В Виннице на могилу самого молодого защитника 'Азовстали' вернули украденную игрушку

На могилу самого младшего защитника "Азовстали" Назара Гринцевича, погибшего в начале мая, вернули детскую игрушечную собаку, которую еще маленькому Назару подарила мама. О ее исчезновении с кладбища в Виннице, где похоронен Герой, женщина рассказала накануне, 6 июня.

Мать воина написала полное отчаяния сообщение, в котором молила вернуть семейную реликвию, – и ее услышали. О возвращении игрушки она рассказала в Instagram.

Мама Назария опубликовала короткое видео с кладбища с усыпанной цветами могилой. Среди цветов виднеется большая игрушечная собака.

"Есть моя собака! Счастлива! Ешьте, пейте – я все разрешаю! Не трогайте святого!" – написала женщина.

По ее словам, игрушку она купила для сына, когда ему исполнилось полтора года. В тот момент она вынуждена была выйти на работу. И не пожалела отдать за подарок для ребенка 500 грн из первой зарплаты в 700 грн.

Как именно неизвестные вернули игрушку, она не уточнила.

Напомним, Назарий "Гринка" Гринцевич погиб на войне 6 мая в возрасте 21 года. В свое время его назвали самым молодым защитником "Азовстали": юноша в течение трех месяцев вместе с побратимами держал оборону в этом многострадальном городе. А в мае 2022 года вместе с другими защитниками "Азовстали" он попал во вражеский плен, где провел более 4 месяцев.

После освобождения и реабилитации воин, награжденный орденом "За мужество", вернулся на фронт и защищал родную землю до последнего вздоха.