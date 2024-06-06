В Виннице из могилы самого младшего защитника 'Азовстали' украли игрушку, которую он получил в подарок в детстве

В Виннице из могилы одного из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летнего Назария "Гренки" Гринцевича, украли ценную для семьи вещь. Речь идет о мягкой игрушке, любимой собаке сына, которую туда принесла его мама Марианна Колос.

Женщина эмоционально рассказала о циничном преступлении на своей странице в Instagram. Она отметила, что для семьи эта игрушка – настоящая реликвия.

"Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький, еще 1,6 года. Я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 грн и купила собаку ему за 500 грн. Все были в шоке, я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка!!!! С*ки, украли из могилы!!!" – написала мать Героя.

Напомним, Назарий Гринцевич погиб на войне 6 мая. Весной 2022 года воин в составе легендарной бригады он защищал Мариуполь, став самым молодым защитником этого разрушенного россиянами города. Вместе со старшими побратимами он в мае 2022-го попал в российский плен, осенью того же года защитника удалось вернуть в рамках обмена, а впоследствии он снова вернулся на фронт – потому что не мог иначе.

"Я боюсь умереть, поскольку у меня есть моя семья: сестра, брат. На кого я их оставлю? Но здесь есть такой момент, что моя жизнь ничего не стоит по сравнению с нацией. Когда я на войне, на выполнении боевой задачи – я отношусь к себе как к боевой единице из мяса и крови, которая должна выполнить до конца боевую задачу и принести максимальную пользу нашей общей цели – победе Украины", – говорил Герой в интервью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 мая в Виннице сотни украинцев живым коридором встретили погибшего в боях против российских оккупантов воина Назария Гринцевича.

– 10 мая Назария Гринцевича ("Гринка") похоронили в Виннице на Аллее Славы. Побратимы-азовцы также организовали акцию на стадионе "Нива", чтобы почтить память военнослужащего.