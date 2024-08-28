Деньги на жилье придется зарабатывать или искать спонсоров: как изменились правила для беженцев в Венгрии и при чем тут ромы

Венгрия изменила некоторые правила для украинских беженцев. С 21 августа государственную помощь гарантированно смогут получить лишь те украинцы, которые приехали из регионов, где продолжаются боевые действия. Остальным придется платить за аренду жилья самостоятельно, искать спонсоров или же возвращаться домой.

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В четверг, 22 августа, появились фото и видео с украинскими ромами – беженцами из Закарпатья. Их вроде бы как выставили на улицу из общежития, где они жили с самого начала полномасштабного вторжения России. Это произошло из-за новых правил. Что же на самом деле сейчас происходит в Венгрии?

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Почему Венгрия выселила цыган?

В перечень регионов, где, по мнению властей Венгрии, продолжаются боевые действия входит только 13: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области, АР Крым и Севастополь, а также Киевская область и Киев.

Жителям других областей Венгрия прекратила выплачивать субсидии на аренду жилья, а также оказывать иную помощь.

В самом уязвимом положении оказались ромы из Закарпатья. Несмотря на то, что в этом регионе с начала полномасштабной войны произошел лишь один обстрел, их заселили в социальное жилье, оплачиваемое венгерским правительством.

Однако, в четверг, 22 августа, появились фото и видео, как ромы с детьми, чемоданами и колясками ночуют прямо посреди улицы. Некоторые из них жаловались, что хотя на Закарпатье нет обстрелов и военных действий, они не хотят возвращаться домой, так как их сыновей 17-18 лет якобы сразу же заберут в армию. На самом деле это неправда, ведь в Украине мобилизуют лишь мужчин, достигших 25 лет. К тому же, ромы жалуются, что боятся вой сирен. А еще они говорят, что на Закарпатье, как и по всей Украине, есть проблемы со светом из-за российских ударов по объектам энергосистемы.

Ромов выселили из жилья в поселке Коц в 70 км от Будапешта. На улице оказались 120 человек, в том числе и дети. Венгерское правительство отказалось далее оплачивать проживание. Но впоследствии всех ромов перевезли в другое безопасное место, где они будут жить до конца августа, пока решается вопрос.

Тяжелая работа и дорогая аренда

Украинцы, живущие в Венгрии, рассказали, что об изменениях в законодательстве их предупредили за два месяца и люди заранее начали думать, как быть дальше.

"Наибольшие проблемы у ромов из Закарпатья и у матерей с детьми, которые приехали из областей, где продолжаются боевые действия. Я, например, знаю четыре таких украинских семьи из Черкасщины. И одна семья – мама и сын – вернулись в Украину. Потому что здесь для женщин предлагают тяжелую работу, надо трудиться по сменам на заводах, а у той женщины не очень хорошее здоровье", – рассказывает одна из волонтеров.

По ее словам, многие украинцы за 2,5 года полномасштабной войны смогли найти себе работу, поэтому изменения в политике правительства Венгрии их не коснулись. Они уже способны сами себя обеспечить, оплачивать аренду. Случается также, что эти растраты берет на себя работодатель.

Работа в Венгрии для беженцев достаточно тяжелая. В основном, нужно работать по сменам на заводах. Женщины могут идти на упаковку или в холодные цеха по обработке продуктов. Еще есть возможность устроиться горничными. Но далеко не все мамы с маленькими детьми могут позволить себе такой график. Также есть работа в сельском хозяйстве по сбору урожая.

Еще одна проблема состоит в том, что крупные иностранные заводы в Венгрии сейчас ищут более дешевую рабочую силу. Если ранее они с удовольствием брали украинцев, то теперь у них появились конкуренты – филиппинцы, казахи, киргизы, которые готовы работать за меньшую плату. Поэтому украинцев увольняют.

Для того чтобы помочь друг другу, украинки договариваются и по очереди сидят с детьми, пока одна из мам работает.

Аренда жилья в Венгрии достаточно дорогая. Также далеко не все хотят пускать мам с детьми, так как выселить таких квартирантов будет гораздо сложнее.

Как изменились правила в Венгрии?

Ромы из Закарпатья, как правило, живут в социальных общежитиях, имеют много детей и почти все находятся на содержании Венгрии. Многие из них оформили второй, венгерский, паспорт, но не прописываются в этой стране. Поэтому получают и помощь наравне с другими беженцами из Украины.

Также волонтеры рассказали, что часто представители этой национальности кочевали по Европе и собирали гуманитарную помощь. Такие действия очень возмущали и удивляли людей.

"За два месяца от момента уведомления правительства о жилищном регламенте все, кто действительно нуждается, уже сделали шаги в сторону трудоустройства, или установления статуса инвалидности, чтобы доказать свою реальную нетрудоспособность. Или начали искать более дешевый вариант жилья, или до сих пор решают эту проблему", – написала в Facebook Чилла Куртяк Шлобогян, руководитель благотворительного фонда, который помогает украинцам. Женщина проживает в Венгрии уже четыре года.

OBOZ.UA Чилла объяснила, что отныне все правительственные выплаты украинским беженцам будут идти только через Мальтийскую службу. У нее в Венгрии много социальных помещений, приютов, в которых можно расселять беженцев. Данная организация постоянно расширяется.

В других фондах владельцы жилья должны сами искать себе деньги, выигрывать гранты, договариваться со спонсорами.

"Изменения в жилищном регламенте означают, что гарантировано право на получение субсидий на жилье будут иметь украинцы из областей, где продолжаются боевые действия. Ежемесячно список регионов может пересматриваться. Но это не значит, что остальные украинцы ни на что не имеют права. Их истории будут рассматриваться индивидуально. К примеру, мама с ребенком-инвалидом из региона, где нет боевых действий, но для нее могут выделить деньги. Я сейчас помогаю семье, где и мать имеет серьезное заболевание, и сын. У них есть украинские медицинские документы об инвалидности, но нужно сделать еще и венгерские. И им могут выделить деньги на жилье. Другим могут дать один месяц, а на следующий отказать. Это означает, что люди смогут переехать в другое жилье, которое оплачивает не государство, а частное лицо. Но никто никого из страны не выгоняет", – объяснила ситуацию руководительница фонда.

Также другие меценаты могут самостоятельно находить деньги и оплачивать жилье украинцам.