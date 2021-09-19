В "УЗ" изменили движение поезда из-за карстового провала. Фото

Маршрут движения поезда №118 Черновцы – Киев отправлением с Черновцов в 19:46 изменен из-за карстового провала на перегоне Новоселица – Мамалыга. Восстановительные работы займут не менее 10 часов.

Провал произошел в результате подмыва почвы в районе карстовых пещер, сообщили в Telegram "Укрзалізниці". Из-за этого поезд будет двигаться через Залещики и Тернополь. С маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

В УЗ также сообщили, что пассажиров из этих станций в поезде 154. Сейчас уже выехало 3 вагона, которые доставят их в Хмельницкий, куда с задержкой на 1 час прибудет по объездному маршруту поезд №118.

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Отметим, на опубликованных снимках видно, что под железнодорожными путями образовались глубокие впадины, которые могли бы привести к аварии во время движения поезда.

О задержке 10 пассажирских поездов также сообщалось 2 сентября. На график движения поездов повлияли технические проблемы, погода и человеческий фактор.

Причины задержки поездов в тот день:

из-за сильного ветра произошел обрыв контактной сети;

у одного из поездов сломался пантограф;

два человека погибли на железнодорожных путях.

Напомним, "Укрзалізниця" сократила количество мест в поездах для нужд железнодорожников – теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов. Места, которые оставались для рабочих поездок и не были куплены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда, но пассажиры не успевали их покупать, а "Укрзалізниця", со своей стороны, теряла прибыль.

Также УЗ открыла для пассажиров на борту Интерсити+ доступ к онлайн-кинотеатру Sweet.tv, который будет стоить всего 1 гривну. Для просмотра фильмов можно использовать собственный гаджет, подключившись к локальной сети в вагоне скоростного поезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине 2 сентября на железнодорожном переезде поезд сбил 15-летнего парня. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Свидетели трагедии сообщили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках.