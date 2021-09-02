"Укрзалізниця" предупредила о задержке 10 поездов: опубликован список

"Укрзалізниця" предупредила о том, что сразу 10 поездов опоздают из-за погодных условий и технических перебоев. В компании просят следить за обновлением информации.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в четверг, 2 сентября, в своем Telegram-канале. Так, задерживаются поезда:

№274 – Одесса - Черновцы (задержка составляет: 5 часов 10 мин);

№82 – Киев - Ужгород (3 часа 40 мин);

№136 – Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 мин);

№49 – Киев – Трускавец (2 часа);

№791 – Кременчуг - Киев (1 час 40 мин);

№12 – Одесса - Львов (1 час 10 мин);

№108 – Одесса - Ужгород (1 час);

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№38 – Запорожье - Киев (1 час)

№26 – Одесса - Рахов (40 мин);

№11 – Львов - Одесса (40 мин).

"Укрзалізниця" извиняется перед пассажирами за задержки. Пожалуйста, следите за обновлением информации", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине с 31 августа по 3 сентября будет переменчивой. Большинство областей охватят дожди с грозами, а также придет существенное похолодание.