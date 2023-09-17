В Умани во время празднования Рош га-Шана скончался паломник

Во время празднования Рош га-Шана в Умани скончался паломник. Ему резко стало плохо. Медики констатировали смерть на месте происшествия.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк. По ее словам, следы насильственной смерти на теле паломника не обнаружили.

"Сообщение о внезапной смерти хасида поступило в полицию около 17:30 17 сентября от врачей скорой. Сведения о происшествии внесли в учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений", – сказала Вовк.

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Отметим, что с 15 по 17 сентября евреи отмечали Новый год Рош га-Шана. Предполагалось, что в Умани часть хасидов, как и в прошлом, все же решится приехать в город. Поэтому Черкасская ОВА призвала паломников максимально воздержаться от посещения Умани из-за войны, регулярных массовых обстрелов Украины и возможных провокаций со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на войну в прошлом году, по информации Объединенной еврейской общины Украины, в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов для празднования Рош га-Шана. А к полномасштабной войне на иудейском Новом году приезжали от 30 до 50 тысяч паломников-хасидов.

Паломники уверяли, что привыкли к войне, поскольку в Израиле она продолжается на постоянной основе. Поэтому прибыли в Украину, несмотря на все призывы воздержаться от паломничества из-за войны.