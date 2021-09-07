В Умани установили самый большой туристический сбор в Украине: разгорелся скандал с паломниками. Эксклюзив

Власти Умани установили в городе туристический сбор в размере 300 гривен с человека в сутки. Это сделали перед визитом паломников-хасидов, которые приехали сюда на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана.

А за теми, кто не захотел платить, устроили полицейские рейды, из-за чего возник небольшой скандал. Об этом рассказал журналист OBOZREVATEL с места событий на Черкасщине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, туристический сбор в Умани оказался самым большим среди всех украинских городов. А платить его должны все туристы, которые хотят заселиться в отель или частные дома. К тому же за столько дней, сколько будут находиться там.

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Напомним: накануне в Умани насчитали около 29 тысяч брацлавских хасидов, которые ежегодно съезжаются сюда к месту захоронения основателя хасидизма Нахмана из Брацлава.

Часть из них поселились в квартирах местных жителей и сбор не оплачивали. Со своей стороны владельцы квартир не требовали от туристов чеки.

Поэтому представители местной власти вместе с правоохранителями взялись проводить рейды, заставляя владельцев апартаментов заплатить за каждого хасида. Сами паломники доплачивать отказывались, на этом фоне в городе возник мини-скандал.

Празднование Рош ха-Шана или начала нового года у иудеев началось 6 сентября. Об истории этого праздника, его традициях и запретах читайте в материале.

Добавим, что в понедельник на въезде в Умань разместили блокпосты, где все прибывшие показывали документы и официальное разрешение на въезд. Также полиция перекрыла улицу Пушкина, где расположен хасидский квартал. С самого утра там проходили религиозные церемонии принесения цдаки (пожертвования) и молитв. То, как это происходило, смотрите в нашем фото- и видеорепортаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Умани заявили о первых случаях заражения COVID-19 среди паломников-хасидов. Ситуацию в регионе назвали неустойчивой, но контролируемой.