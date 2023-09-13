В Умань прибыла полиция Израиля: будет помогать на время празднования Рош га-Шана. Фото и видео

Полиция Израиля прибыла в Умань во время празднования Рош га-Шана, который продлится с 15 по 17 сентября. Израильские полицейские будут помогать украинским стражам порядка поддерживать правопорядок.

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Об этом сообщили в управлении Нацполиции Черкасской области. Отмечается, что израильские полицейские совместно с украинскими стражами порядка будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

"В координационном штабе состоялось совещание с участием начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Вячеслава Гурина и его заместителя Сергея Коваленко. Правоохранители обсудили совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества", – говорится в сообщении.

В Умани полицейские вместе с иностранными коллегами обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов, а также посетили передвижной ситуационный центр, оснащенный всеми техническими возможностями контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского Нового года.

На патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии Украины израильские стражи порядка выйдут уже сегодня, 13 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана постепенно прибывают хасиды. С 11 сентября там заработал особый режим въезда/выезда и передвижения по городу. На всей территории паломничества размещены указатели на укрытия. Также сами паломники проинструктированы, что делать во время воздушной тревоги, как поступать во время ночного пребывания на территории Умани.