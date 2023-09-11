Российские атаки не испугали: стало известно, сколько хасидов уже прибыло в Умань

В Умань на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана постепенно прибывают хасиды. По состоянию на утро 11 сентября уже приехало около 3,5 тысяч паломников.

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Об этом сообщил первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич. Он отметил, что правоохранители контролируют каждый заезд хасидов.

"В Умань постепенно прибывают хасиды. По состоянию на утро 11 сентября уже приехали 3-3,5 тысячи паломников. Полиция, ГСЧС, все службы города, обеспечивающие правопорядок на территории Умани, находятся в полном составе, выставлены блокпосты. Контролируется каждый заезд паломников. На данный момент все спокойно и хорошо", – заметил первый заместитель городского головы Умани.

Олег Ганич добавил, что по всей территории паломничества размещены указатели на укрытия. Также сами паломники проинструктированы, что делать во время воздушной тревоги, как вести себя во время ночного пребывания на территории города.

"В предыдущий год все паломники были приучены к порядку, тогда их прибыло в Умань 23 тысячи. В этом году действуют такие же правила – иметь при себе паспорт, проходить проверки на блокпостах, соблюдать комендантский час с 0:00 до 4:00", – отметил Ганич.

По информации начальника Черкасской ОВ Игоря Табурца, с 11 сентября в Умани заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижение по городу.

"В частности, функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом году... Напоминаю, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек", – подчеркнул глава ОВА.

Как сообщили в МВД, в районе паломничества полицейские несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули.

"Для координации подразделений и быстрого реагирования на любые ситуации стражи порядка развернули ситуационный центр. В его состав входит рабочая группа из представителей разных служб, которая отслеживает ситуацию как на территории паломничества, так и в городе", – подчеркнули в полиции.

Полицейские уже проводят превентивную работу, информируют паломников о запретах и ограничениях. Скоординированы все службы, задействованные в обеспечении публичного порядка и безопасности, отметили в МВД.

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